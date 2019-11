Aenergia Responde ao Maka Angola

A Aenergy, S.A. ao abrigo do estatuído no art.º 73.º da Lei de Imprensa (Lei n.º 1/17, de 23 de Janeiro), vem por este meio exercer o seu legítimo direito de resposta [ao artigo aqui publicado], e consequentemente solicitar a publicação desta.

Na edição de 22 de Novembro do site www.makaangola.com



A Aenergy repudia firmemente uma notícia publicada que pretende associar de forma vil e infundada a empresa a um alegado “saque” de 75 milhões de USD, no âmbito de contratos para a aquisição e manutenção de material ferroviário em Angola.

A notícia ignora o histórico de aposta da Aenergy no seu país, numa fase de forte contracção económica e de resposta dada às prioridades do sector ferroviário, com a captação de financiamento e o fornecimento das tecnologias adequadas, alcançando resultados que estamos disponíveis a demonstrar.

Importa referir que a Aenergy desenvolveu entre 2013 e 2015 estudos e projectos com as suas próprias equipas, em articulação com a General Electric, passando a ser “Channel Partner” da GE em Angola e lançando as bases para a consolidação de competências locais no sector ferroviário .

Todos os contratos estabelecidos entre a Aenergy e as entidades públicas da República de Angola foram celebrados e executados de boa-fé, cumprindo os procedimentos legais aplicáveis. Os pagamento efetuados pelo Estado de Angola no âmbito dos referidos contratos decorreram de forma transparente.

A Aenergy tem demonstrado cumprir com todos os procedimentos legais e consequentes obrigações fiscais junto das entidades Angolanas, incluindo quanto ao pacote de financiamento aprovado pelo Governo de Angola e executado pela contratada.

Os contratos em execução têm cerca de 80% do seu âmbito em fornecimentos assegurados pela GE, estando o remanescente afecto a custos de importação e logística.

Os contratos em causa foram aprovados pelo Senhor Presidente de Angola, através dos Despachos Presidenciais 54/14, 280/16 e 283/16. Lamentamos que a informação objectivamente demonstrada ao Sr. Jornalista, sobre os projectos em causa, não tenha sido utilizada no seu artigo.

A Aenergy, primeira empresa Africana com certificação internacional anti-corrupção (ISO 37.001), com contas auditadas pela PWC, é parceira da multinacional norte-americana General Eletric para o fornecimento de equipamentos e serviços nas áreas da geração de energia e dos transportes e possui em Angola capacidade para desenvolver e executar projectos.

O Estado Angolano investiu, de forma significativa, na reabilitação da rede ferroviária e programou o investimento nas infraestruturas conexas, oficinas e os equipamentos ferroviários, tendo o INCFA identificado como prioridades, a aquisição de material circulante, a recuperação e modernização das oficinas e equipamentos de apoio às novas frotas, assim como a qualificação de técnicos Angolanos.

Neste quadro, a Aenergy fez o estudo prévio de necessidades, tendo por referência a tecnologia das novas locomotivas GE, respondendo a necessidades específicas do sector mineiro, propondo à sua parceira General Electric, no final de 2012, a apresentação de proposta integrada ao Governo Angolano, em resposta às prioridades definidas pelo INCFA.

A Aenergy reafirma que os programas do sector ferroviário estão e continuarão a ser executados nos termos e condições estabelecidos nos contratos em vigor.

Reitera a sua disponibilidade para esclarecer quem de direito e em sede adequada, sobre todos os aspectos que contribuam para a total clarificação sobre os projectos em causa.

A Aenergy reserva-se o direito de dar início a todos os procedimentos legais com vista a travar a calúnia infundada e gratuita que denigre o seu bom nome.

Luanda, 22 de Novembro de 2019

