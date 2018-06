Fórum: a Paz, o Trabalho e a Liberdade do MPLA

“Paz, Trabalho e Liberdade” é mote do MPLA, partido que governa Angola desde 1975, há 42 anos.

Regra geral, os cidadãos prestam pouca atenção ao que lhes é prometido durante uma vida inteira pelos seus governantes.

Os últimos comunicados do Bureau Político do MPLA captaram a nossa atenção precisamente através do slogan “Paz, Trabalho e Liberdade”.

Ao longo dos seus 42 anos no poder, tem o MPLA correspondido a estas palavras de ordem?

Convidamos os nossos leitores a partilharem connosco as suas opiniões sobre estas três promessas-chave do MPLA: Paz, Trabalho e Liberdade, ou sobre apenas uma delas.

Convidamos também o leitor a reflectir sobre o papel dos cidadãos, o seu contributo para a realização da paz, do trabalho e da liberdade, enquanto membros da sociedade angolana.

Como se pode verificar no portal do MPLA, este partido assume-se como “o símbolo da libertação, independência, paz, democracia e desenvolvimento de Angola”. Mas que democracia e desenvolvimento temos, de facto? E por que motivo o MPLA se apresenta como símbolo da democracia e do desenvolvimento? Por ser o único partido que governa os angolanos desde a independência? Eis apenas algumas questões, a que deverão juntar-se muitas mais dos leitores-cidadãos, para animarmos a discussão política e social que deve ser cada vez mais abrangente, crítica e de elevado sentido cívico.

Com os comentários e as reflexões dos nossos leitores, escreveremos um artigo que reflicta as principais opiniões mais comuns.

As contribuições (anónimas para quem assim preferir) podem ser enviadas para o info@makaangola.org.

Comentários