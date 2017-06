Generais: Zé Maria vs. João Lourenço

Nas últimas semanas, o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, general José António Maria “Zé Maria”, tem demonstrado cada vez mais o seu desagrado com a nomeação do ministro da Defesa, general João Lourenço, para candidato do MPLA à presidência da República.

Oficiais do Ministério da Defesa explicaram ao Maka Angola que o general Zé Maria tem estado a banir a divulgação da campanha de João Lourenço no SISM. “Sempre que a TPA (Televisão Pública de Angola) passa imagens da campanha do João Lourenço, ou apresenta-o a falar, o general manda desligar imediatamente os televisores”, revela fonte do Ministério da Defesa.

Vários testemunhos recolhidos por este portal corroboram este comportamento do general, e reconhecem os insultos com que este destrata o candidato a vice-presidente do MPLA e seu superior hierárquico. O general Zé Maria “acusa o general João Lourenço de ser um mau imitador das promessas do presidente José Eduardo dos Santos e, às vezes, manda buscar gravações ou arquivos de jornal para provar que não há nada de novo nas promessas de João Lourenço que o presidente não tenha antes prometido”, refere uma fonte.

Apesar de o MPLA ter conhecimento do comportamento do general, prosseguem as fontes, o partido no poder prefere ignorá-lo, por reconhecê-lo como protegido e intocável do seu presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Todavia, há uma outra facção que aponta a forma como a dissenção do general contra o seu superior hierárquico mina a autoridade de João Lourenço junto da classe castrense.

Cumpre referir, por exemplo, que durante a campanha eleitoral de 2012 o general Zé Maria deixava-se fotografar nos comícios de José Eduardo dos Santos, assim demonstrando a sua lealdade.

