Estado de Saúde de José Eduardo dos Santos Preocupante

O estado de saúde do presidente José Eduardo dos Santos está a causar, actualmente, grande apreensão entre as figuras cimeiras do MPLA, o partido que governa Angola há quase 42 anos.

Na ausência de informação oficial, correm rumores sobre o agravamento do estado de saúde do presidente, que se encontrará fora do país, provavelmente em Espanha, para onde regularmente se desloca em tratamentos médicos.

O Maka Angola tem informações fidedignas sobre uma viagem de emergência efectuada por José Eduardo dos Santos, que terá abandonado Luanda na noite de 1 de Maio acompanhado pelo seu médico pessoal e por mais quatro médicos da Clínica Multiperfil, onde nesse mesmo dia passou algumas horas.

O presidente viajou também na companhia da sua esposa, a primeira-dama Ana Paula dos Santos, do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior “Kopelipa”, e do chefe adjunto da Unidade de Segurança Presidencial (USP), brigadeiro Kubanza.

Uma vez que a campanha presidencial de João Lourenço é absolutamente controlada pela actual Presidência da República, o estado de saúde de Dos Santos está a gerar inúmeras incertezas entre os camaradas.

José Eduardo dos Santos está no poder há 37 anos. Em grande medida devido ao seu frágil estado de saúde, decidiu abandonar o poder e indicou, como putativo sucessor, o general João Lourenço.

A Presidência da República deve tranquilizar os cidadãos, actualizando-os sobre o estado clínico do presidente ainda em funções.

O que mais desejamos é que José Eduardo dos Santos se restabeleça prontamente. Oremos pela sua saúde e pela transição pacífica do poder.

Comentários