“Vivemos em Conjunto com o Lixo” na Terra Nova

Em plena cidade de Luanda, os moradores do bairro da Terra Nova, no distrito urbano do Rangel, sofrem uma invasão implacável.

As suas casas foram cercadas pelo lixo. Têm de suportar-lhe o cheiro, as moscas, as larvas incansáveis que lhes entram lar adentro. As crianças crescem na imundície. As doenças propagam-se, velozes. Não há recolha de lixo, e os moradores não sabem a quem recorrer.

Que não haja ilusões: esta miséria não incomoda os governantes. Esta miséria não incomoda a multimilionária família presidencial. Do alto dos seus palácios e dos seus aviões, nada lhes toca, nem sequer um rasgo de consciência, ou o mínimo sentido humanitário.

Em todas as suas galas e cerimónias, reuniões de gabinete e conferências de imprensa, deveria ser projectado este vídeo.

Para que não restassem ilusões: é esta a sua capital, é esta a capital de Angola.

Veja o vídeo aqui.

