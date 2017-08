A Maka do Cimento: Ministro Congolês Responde

Foi com grande surpresa que tomei conhecimento do seu artigo de 2 de Agosto de 2017, referente à situação da empresa de cimento FCKS | Yetu.

Apesar de não ter sido especificamente nomeado no texto do artigo, as minhas antigas qualidades de colaborador do falecido presidente Laurent Désiré-Kabila e de parceiro proposto da empresa de cimento FCKS | Yetu obrigam-me a dirigir ao seu portal a presente missiva.

Na verdade, após a leitura do referido artigo, cujo autor foi director comercial dessa sociedade, impõe-se fazer um esclarecimento:

1. Conheci o Sr. [Mário] Cumandala, autor do artigo, por ocasião de um breve período que ele passou em Kinshasa, na companhia de um administrador da sua empresa. O objectivo desta deslocação era, por um lado, o estudo do mercado de cimento e, por outro, a possibilidade de um contrato de representação da empresa de cimento FCKS | Yetu na República Democrática do Congo.

O respectivo documento devia ser assinado pelo gabinete jurídico da empresa, algo que até agora nunca foi feito. Isso significa que, legalmente, eu nunca fui representante da FCKS | Yetu na República Democrática do Congo.

2. Durante essa breve estadia em Kinshasa, eu nunca tive conversas de carácter político com o Sr. Cumandala, por duas razões essenciais: a) não era o objectivo da sua missão em Kinshasa; b) eu não podia proferir tais afirmações a alguém que mal tive tempo de conhecer e que, portanto, era um estranho para mim. Por isso, é lamentável que ele tenha feito as declarações, que considero difamatórias, publicadas no seu portal e que, portanto, apenas dizem respeito ao seu autor. Nada pode justificar tal abordagem, nem mesmo uma situação de campanha eleitoral.

3. Também é lamentável que nós, africanos não nos demos ao trabalho de tratar os nossos líderes com o respeito que merecem. De facto, o presidente José Eduardo Dos Santos, a quem a África deve a emancipação do Zimbabué, da Namíbia e da África do Sul, é uma figura mais do que respeitável e que a África deve honrar.

*Ministro honorário da República Democrática do Congo

Comentários