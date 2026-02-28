Nota Editorial sobre Grupo Carrinho

Como é seu dever legal e ético, o Maka Angola publicou a resposta do Grupo Carrinho aos artigos divulgados no seu portal nos dias 23 e 24 de Fevereiro de 2026.

Ficou assim assegurado o contraditório institucional e o direito de resposta do Grupo Carrinho, permitindo ao leitor conhecer, com igual relevo, as posições apresentadas.

Mantemos integralmente a nossa posição editorial relativamente aos factos publicados.

Os artigos resultam de investigação baseada em documentação e em critérios jornalísticos rigorosos, no exercício do direito à informação e do escrutínio público.

Qualquer divergência poderá ser apreciada nas instâncias competentes, nos termos da lei.

Continuaremos a exercer o nosso trabalho com independência, serenidade e firme compromisso com a prestação de contas.

