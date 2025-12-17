O País de Lourenço

Do partido-Estado ao presidente-Estado: em Angola, a personalização do poder gera uma sociedade enfraquecida.

Estamos em vésperas de celebrar o Dia da Família, com uma sociedade cada vez mais desestruturada e despojada de sentido de nação. Muitos apontam João Lourenço como autor do desgoverno. É uma explicação fácil — e, em larga medida, verdadeira. Mas a pergunta que interessa é mais incómoda: tem Lourenço mais força do que a vontade colectiva do povo angolano?

Em 2011 escrevi que, em Angola, a corrupção deixara de ser um desvio para substituir a violência como principal instrumento de governação. Em 2025, a frase já não denuncia: descreve.

O país que hoje emerge sob João Lourenço não é apenas o resultado de más decisões ou promessas falhadas. É a consolidação de um modelo de poder que se foi fechando sobre si mesmo, até se confundir com o próprio Estado. Angola deixou de ser governada como uma República imperfeita. Passou a ser administrada como um presidente-Estado.

Durante décadas, Angola viveu sob a lógica do partido-Estado. O MPLA confundia-se com o aparelho público, absorvendo instituições, recursos e decisões. João Lourenço não inventou esse sistema. Herdou-o. Mas fê-lo evoluir de forma decisiva: não o democratizou — personalizou-o.

Em vez de o partido dominar o Estado, passou a vigorar a lógica do presidente-Estado, com o MPLA progressivamente rebaixado a aparelho de ratificação, e não a espaço de deliberação. A decisão deixou de subir; desce.

À medida que Angola se aproxima de um novo ciclo político, com o Congresso do MPLA em 2026 e as eleições gerais em 2027, a prioridade deixou de ser a reforma estrutural do Estado. O centro da disputa é outro: o controlo do pós-presidência.

O Congresso do MPLA surge, assim, como um momento de validação final da captura interna: renovação de órgãos à medida do líder e neutralização dos potenciais concorrentes. A manobra é simples: quem aspira, incomoda; quem incomoda, cai. Poucos se surpreenderão se João Lourenço for candidato único à presidência do MPLA. Os estatutos do partido não impõem limites de mandato, enquanto a Constituição limita o presidente da República a dois mandatos.

Com o partido na mão, Lourenço passa a controlar não só o presente, mas também o pós-presidente da República: escolhe o sucessor, condiciona a sucessão e define o raio de manobra do futuro inquilino da Cidade Alta. O risco institucional é evidente: o presidente da República pode tornar-se figurante; o presidente do partido, soberano. O objectivo é claro: governar para além do mandato.

Para explicar por que tudo isto “pega” com tanta facilidade, há uma pergunta decisiva: por que razão o Estado não funciona, mesmo quando anuncia reformas? Um Estado funcional não permitiria a governação indirecta nem a concentração excessiva do poder.

Como temos vindo a demonstrar, a resposta está na entronização da incompetência e na desorientação política como expressão de um vazio ideológico prolongado. A incompetência não é apenas falta de capacidade. Em Angola, tornou-se modelo: rotação em cargos sem avaliação, erro premiado com promoção, gestão confundida com privilégio. Quem falha continua; quem sabe, incomoda. A máquina pública aprende a proteger-se, não a servir.

Por trás disso está o vazio: a ausência de princípios e valores comuns que orientem conduta, políticas e responsabilidades. Sem esse compasso, o Estado reduz-se a uma finalidade prática elementar: manter poder e privilégios. O resto — saúde, educação, segurança, justiça — transforma-se em discurso, nunca em compromisso.

Nesse quadro, a incompetência converte-se em acelerador de corrupção. Não por acidente, mas porque a desorganização, a burocracia opaca e a “dificuldade vendida como facilidade” constituem o terreno fértil da extorsão e do negócio consigo mesmo.

Um dos traços centrais do país de Lourenço é a governação por excepção. A norma existe, mas aplica-se selectivamente. O concurso público é formalidade; o ajuste directo é método. A legalidade permanece no texto; a discricionariedade governa na prática. Já em 2011 o diagnóstico era claro: a lei em Angola raramente funciona como travão ao poder; funciona como ferramenta do poder. Hoje, essa lógica atingiu plena maturidade operacional.

Em paralelo, assistimos à instrumentalização do sistema judicial como extensão do jogo político. A chamada “luta contra a corrupção” foi convertida num moinho selectivo: tritura uns, protege outros, recicla novos intocáveis e reconfigura teias de saque. A corrupção deixa de ser combatida como fenómeno e passa a ser readministrada como ferramenta privilegiada de governação. A separação de poderes sobrevive como linguagem constitucional, não como prática efectiva.

No plano internacional, João Lourenço beneficia ainda de um conforto decisivo: o das agendas externas. A propaganda em torno do Corredor do Lobito, por exemplo, projecta a imagem de Angola como parceiro estratégico estável e previsível. Esse apoio internacional anestesia a crítica sobre a degradação institucional interna. O país pode falhar por dentro, desde que funcione por fora, beneficiando interesses maiores.

Mas estabilidade não é legitimidade.

Internamente, o país real é um e o país do discurso oficial é outro. De um lado, o país dos governantes, onde o povo é acusado de ingratidão por não aplaudir o brilho do seu próprio sofrimento. Do outro, a Angola dos angolanos, onde a classe dirigente deixou de ser referência e passou a ser ameaça — à dignidade humana, à esperança e à própria ideia de futuro.

A vida torna-se cada vez mais dura para a maioria, enquanto a governação se fecha sobre indicadores, anúncios e autoavaliações de arrogância. O povo surge como estatística; raramente como sujeito. As eleições persistem, mas cumprem sobretudo função administrativa: legitimar a continuidade, não permitir alternância. A participação vira ritual; a escolha, formalidade.

Sistemas excessivamente personalizados pagam sempre um preço elevado. Quanto mais o poder se concentra, mais frágil se torna a transição. O controlo imediato corrói a estabilidade duradoura.

A questão central para Angola não é saber quem substituirá João Lourenço. É saber se o país conseguirá ultrapassar um modelo em que o Estado funciona como extensão da autoridade individual. Sem separação efectiva entre partido e Estado, sem justiça independente e sem revitalização da sociedade política, a mudança corre o risco de ser apenas cosmética.

O país de Lourenço é, por isso, mais do que o retrato de um homem. É o espelho de uma escolha colectiva adiada: instituições ou personalização; regras ou discricionariedade; República ou propriedade. O futuro de Angola dependerá da capacidade de recuperar o Estado como bem público — governado por normas e responsável perante os cidadãos, e não subordinado à vontade de um só.

