Intervenção da Empresa Kadyapemba no Âmbito da Segurança da Mina

Na sequência da matéria “O ‘DIABO’ DA KADYAPEMBA“, publicada há dias neste portal, sobre a situação nas zonas de garimpo onde trabalham muitos cidadãos de Cafunfo, com incontáveis vítimas da violência das forças privadas de segurança, recebemos um comunicado da Sociedade Mineira do Cuango, que aqui publicamos integralmente, ao abrigo do direito de resposta.

No dia 21/04/2021 ocorreu um incidente entre elementos do corpo de segurança de Minerais Estratégicos da Kadyapemba-Segura Lda, dentro da Área restrita de Concessão da Sociedade Mineira do Cuango, e elementos que realizavam trabalho ilícito de garimpo, que resultou na morte de dois indivíduos.

A Sociedade Mineira do Cuango, por forma a garantir a segurança em toda extensão da sua Área de Concessão Mineira, cujo acesso é vedado a estranhos por Lei, tem contratada a empresa de segurança Kadyapemba-Segura Lda, para garantir a segurança e inviolabilidade do perímetro, e património da Sociedade.

A Sociedade Mineira do Cuango exigiu à Kadyapemba-Segura Lda, com caracter de urgência, a elaboração de um inquérito interno para apuramento dos factos e de um relatório pormenorizado que reporte todos os actos do trágico incidente, a suspensão e respectivo encaminhamento para as autoridades competentes de todos os elementos envolvidos.

A Sociedade Mineira do Cuango mantém permanentemente activas diversas frentes de explorações, o que implica o controlo e a salvaguarda destas zonas de exploração, nomeadamente através de todos os meios de segurança necessários, sendo responsabilizada a Kadyapemba-Segura Lda por executar todas as acções que considere necessárias para cumprimento dos serviços contratados.

A Sociedade Mineira do Cuango, repudia de forma veemente, toda e qualquer situação que implique o uso de força e/ou morte de cidadãos pelo que lamenta profundamente a situação ocorrida.

A Sociedade Mineira do Cuango, está a colaborar activamente com as autoridades competentes para o apuramento de responsabilidades e para que sejam cumpridas todas as formalidades estabelecidas na Lei para que seja feita justiça.

Apelamos assim, a serenidade e confiança nos Órgãos de Justiça, cientes de que diante do apuramento dos factos a S.M.CUANGO saberá ao seu nível analisar os resultados e tomar as devidas medidas necessárias.

Lamentamos profundamente a perda destas vidas, e apresentamos às famílias enlutadas as nossas mais sentidas condolências.

Luanda, 28 de Abril de 2021

Sociedade Mineira do Cuango

Conselho de Gerência