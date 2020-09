Bolsa do National Endowment for Democracy apoia Maka Angola

Foi ontem aprovada a renovação, por mais dois anos, da Bolsa concedida pelo National Endowment for Democracy (NED) para a prossecução das actividades do Maka Angola: monitorização da corrupção no País, das violações de direitos humanos, da aplicação dos dinheiros públicos e das eleições.

O NED é uma organização suprapartidária norte-americana, sem fins lucrativos, cujo objectivo central é promover a democracia e os direitos humanos em todo o mundo, nomeadamente apoiando aqueles que trabalham em circunstâncias políticas adversas e muitas vezes de risco.

A Bolsa do NED garante, em exclusivo, a actividade do Maka Angola. “O apoio do NED tem sido vital para realizarmos o nosso trabalho de forma independente”, diz Rafael Marques. Para o biénio 2020-2022, foi alocado o valor total de 185 mil dólares.