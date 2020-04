Direito de Resposta: “Garimpeiro Morre Baleado na Cabeça”

legação Provincial da Lunda-Norte fez divulgar a sua versão dos acontecimentos. Ainda que não nos tenha sido enviada directamente, tomámos conhecimento dessa resposta através das redes sociais. A bem do interesse público, reproduzimo-la aqui integralmente.

O Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial da Lunda-Norte exerce o seu legítimo direito de resposta, nos termos do artigo 73.º n.º 1 da Lei 1/17, de 23 de Janeiro – Lei de Imprensa, face ao artigo “Garimpeiro morre baleado na cabeça” publicado pelo Maka Angola no passado dia 17 de Abril.

A Delegação Provincial do Ministério do Interior na Província da Lunda-Norte tomou conhecimento da informação divulgada no dia 17 de Abril de 2020 pelo site www.makaangola.org, com o título “Lunda-Norte, garimpeiro morre baleado na cabeça” cujo teor retrata a morte de um cidadão no município de Cuango.

Sobre os factos, importa esclarecer a opinião pública o seguinte:

O acontecimento a que se refere o site Makaangola foi registado no dia 11 de Abril de 2020, portanto sábado, cujo Comunicado de Imprensa produzido pela Delegação do MININT no dia 12 de Abril, foi amplamente divulgado, retratando o desenrolar dos factos que estiveram na base da morte do cidadão que em vida atendia por Fernando Inácio. Os órgãos Policias, tão logo tomaram conhecimento da ocorrência, accionaram os mecanismos que permitiram a captura do protector que supostamente atirou mortalmente contra o cidadão Fernando Inácio, estando neste momento a decorrer o respectivo processo judicial a nível do Ministério Público. O Comissário Alfredo Quintino Lourenço “Nilo” [na foto] Delegado do MININT e Comandante Provincial da Polícia Nacional na Lunda-Norte, não é responsável de nenhuma empresa de segurança privada a nível do país, muito menos da empresa de segurança “Mosquitos” a que pertence o protector em causa, conforme alega a informação do Makaangola. A informação posta a circular pelo site Makaangola é desactualizada e caluniosa e, visa somente, manchar o bom nome do Comissário Alfredo Quintino Lourenço “Nilo” Delegado do MININT e Comandante Provincial da Polícia Nacional na Lunda-Norte.

GABINETE PROVINCIAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONALE IMPRENSA/DPMININT/LN, no Dundo, aos 18 de Abril de 2020.