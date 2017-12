Relatório sobre Execuções Sumárias: Mãe Vê Quem Mata o Filho

Caso n.º 24

Vítima: Kilandamoko João António “Ti Porém”, 26 anos

Data: 24 de Janeiro de 2017

Local: bairro do Cauelele, Kikolo, município do Cacuaco

Ocorrência:

A 9 de Dezembro de 2016, Ti Porém regressou a casa, depois de ter cumprido dois anos e sete meses de uma pena de dez anos. Foi um dos beneficiários da Lei da Amnistia.

De acordo com o depoimento da sua mãe, Esperança Mafuta “Makiesse”, Ti Porém tinha de ir três vezes por semana à 39ª Esquadra – do Cauelele – para assinar. Conseguiu emprego numa das subestações de electricidade de Cacuaco e obteve a redução dos dias em que deveria assinar para uma vez por semana.

“No dia em que o mataram, a esquadra recusou-se a aceitar a assinatura dele. Disseram que os homens da investigação criminal [Serviço de Investigação Criminal – SIC] ainda não tinham chegado e que já não seria necessário assinar mais”, revela a mãe.

Ti Porém regressou a casa para pegar no seu material e ir ao serviço. Mal atravessou a porta, a mãe ouviu o filho a gritar “Makiesse, sai, vem ver esse senhor que está a matar-me!”

“Fui ver o que se passava e vi um dos homens a disparar três tiros contra o meu filho. Um tiro na mão esquerda, outro na mão direita e o terceiro na cabeça”, testemunha Esperança Mafuta “Makiesse”.

Makiesse identificou o assassino como sendo um dos mais famosos assassinos, “conhecido como Pula-Pula”, que opera a partir da Esquadra do IFA [Comando de Divisão do Cazenga] e tem jurisdição sobre a Esquadra do Cauelele.

“O próprio governo achou que tinha de soltar o meu filho. Afinal era para matá-lo assim? Já não tenho o que dizer”, lamenta Makiesse.

Entretanto, Makiesse diz-nos que o pai da vítima, de quem está separada há muitos anos, é agente do Serviço de Migração e Estrangeiros. “O meu ex-marido perguntou aos polícias por que mataram o seu filho, se o governo lhe deu amnistia.”

“O próprio assassino, o Pula-Pula, apareceu em minha casa no óbito e foi ao funeral. Estava sempre rodeado de polícias”, denuncia a mãe.

“É o governo que está a criar a bandidagem. Se matam quem já não quer roubar. O meu filho não fugiu. Disse aos assassinos que não fez nada”, desabafa.

