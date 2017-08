Helicóptero da Força Aérea Nacional Despenha-se

Um helicóptero da Força Aérea Nacional despenhou-se esta manhã na comuna do Caiundo (município do Menongue), província do Kuando-Kubango, quando transportava material para as eleições de 23 de Agosto.

Segundo informações recolhidas pelo Maka Angola junto de fontes militares, o helicóptero embateu contra as árvores ao levantar voo. De acordo com um especialista que preferiu o anonimato, o piloto não levantou o voo a uma altura suficiente e, devido à falta de visibilidade causada pela poeira, embateu contra as árvores.

A bordo, encontrava-se a tripulação: cinco membros da Força Aérea, três funcionários da Comissão Nacional Eleitoral e dois agentes da Polícia Nacional. O acidente não causou nenhuma vítima, tendo-se registado apenas a destruição dos kits eleitorais que se destinavam às assembleias de voto.

O helicóptero, que ficou destruído, chegou ao país em Junho passado, como parte do investimento de modernização da frota da Força Aérea Nacional de Angola.

